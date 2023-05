VOORBESCHOUWING RIT 4 GIRO: Staat Evenepoel zijn roze trui af of niet, heel wat vluchters liggen op de loer

Staat Remco Evenepoel zijn roze trui af of niet? Het is dé vraag die zich stelt voor de vierde etappe.

PARCOURS

De vierde rit brengt het peloton van Venosa naar het Lago Laceno. Onderweg krijgen de renners twee beklimmingen van tweede categorie. Die twee beklimmingen zijn 'lopers' en zullen niet voor veel animo zorgen, toch niet bij de favorieten.

De slotklim, de Colle Molella, is er ook een van tweede categorie. Die Colle Molella is een klim van 9,7 kilometer lang aan 6,2%, de laatste 4,4 kilometer is aan zo'n 8,8% lang. De top van de beklimming ligt op zo'n 3 kilometer van de streep.

FAVORIETEN

Favorieten voor de etappe voorspellen is moeilijk, want dat hangt vooral van het scenario af. Waarschijnlijk gaat een omvangrijke vlucht voor de dagzege strijden en mogelijk ook voor het roze.

Wie voor het roze kan gaan zijn de eerste twee van de etappe van maandag: Michael Matthews en Mads Pedersen. Ze staan beiden op iets meer dan een minuut en kunnen degelijk klimmen, vooral Matthews toonde dat. Maar woensdag is er weer een sprintersetappe, wat hen zou kunnen tegenhouden om mee te schuiven.

De eerste niet klassementsmannen die het meeste kans maken op roze: Bruno Armirail (+1'19"), Nico Denz (+1'26"), Will Barta (+1'33"), Bauke Mollema (+1'49"), Sven Erik Bystrøm (+1'54"), Diego Ulissi (+1'56") en Patrick Konrad (+1'59").

© photonews

Bauke Mollema kan met ritwinst zijn trilogie in de grote rondes compleet maken en meteen ook een dubbelslag slaan. Maar maandag verloren ook heel wat renners tijd, waarschijnlijk om niet als gevaarlijk beschouwd te worden voor het klassement.

Daarbij springen Brandon McNulty, Bob Jungels, Joe Dombrowski en Warren Barguil in het oog. Of ze waren niet goed genoeg, dat moet dinsdag tijdens de rit dan blijken. Bergtrui Thibaut Pinot kan dan weer heel wat punten pakken voor zijn trui, maar wil ook voor een klassement gaan.

ONZE STERREN

**** Bauke Mollema

*** Brandon McNulty, Bob Jungels

** Sven Erik Bystrøm, Diego Ulissi, Patrick Konrad

* Michael Matthews, Mads Pedersen, Joe Dombrowski, Warren Barguil