Belangrijke knecht van Wout Van Aert verlengt bij Jumbo-Visma

Tosh van der Sande heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met 2 jaar verlengd. Hij vervult een belangrijke rol binnen de klassieke kern.

Dinsdag waren er al geruchten dat Tosh Van der Sande bij Jumbo-Visma zou verlengen. Een dag later officialiseerde het team die geruchten al. Van der Sande verlengde zijn contract met 2 jaar. Zo zal hij nog tot eind 2025 voor het Nederlandse team rijden.

"De ervaren Belg vervult een belangrijke rol in de klassieke ploeg en als mentor van de jonge talenten in de ploeg", schrijft de ploeg over Van der Sande op de website. Hij wordt binnen de ploeg enorm geprezen om zijn goede werk. Zo kan hij op meerdere terreinen uit de voeten.

Van der Sande is zelf heel blij met zijn contractverlenging: "De voorbije anderhalf jaar waren fantastisch. Overal starten we met de ambitie om te winnen en dat geeft superveel vertrouwen en motivatie. Het klikt goed met iedereen in de ploeg en werken voor een kopman als Wout van Aert is super."

Ook over zijn rol als mentor is Van der Sande enthousiast: "Ik haal er veel voldoening uit om mij met alle jonge talenten die we binnen de ploeg hebben, bezig te houden. Ik kijk ernaar uit om me daar de komende jaren nog verder in te ontwikkelen."