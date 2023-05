'Nieuwe opvallende naam in de Raad van Bestuur van Lotto Dstny'

De Raad van Bestuur van Lotto Dstny heeft een nieuwe samenstelling. Dat meldt Het Nieuwsblad. Er zijn 4 namen bijgekomen en 3 mensen gaan weg. Onder de nieuwkomers is er ook de naam van Karel Van Eetvelt.

Roger Malevé is de bekendste naam die ontslag nam. Hij was 12 jaar de voorzitter van de Raad van Bestuur van Lotto Dstny en legde zijn taken neer. Zo weet Het Nieuwsblad.

Onder de nieuwkomers springt Karel Van Eetvelt in het oog. Hij was jaren CEO van Unizo en ook een tijdje de CEO van RSC Anderlecht. Welke rol hij in de Raad van Bestuur zal opnemen, moet nog bepaald worden.

© photonews

Ook moet er een nieuwe voorzitter gekozen worden, net als diens taken. Dat zal tijdens een bestuursvergadering van de Raad van Bestuur bepaald worden.

De andere nieuwkomers zouden Celine Van Gansbeke, Gregory Maes namens de Nationale Loterij zijn. Voor Marleen Mannekes moet er nog toestemming van de Nationale Bank komen.

De nieuwe samenstelling is nog niet helemaal definitief. Het moet nog via een publicatie in het Belgisch Staatsblad bekrachtigd worden.