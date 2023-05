Goed nieuws voor de fans van Mathieu van der Poel, al zal het hen wel stevig wat geld kosten

Fans van Mathieu van der Poel krijgen om de fiets van de Nederlander te kopen. Ze moeten daarvoor wel diep in de portefeuille graven.

Mathieu van der Poel pakte in het voorjaar uit met een nieuwe, knalrode fiets. Dat was een prototype die alleen Van der Poel ter beschikking had, zijn ploegmaats moesten allemaal met een ouder model rijden.

Maar Canyon, de leverancier van de fietsen van Alpecin-Deceuninck, brengt de fiets nu ook in de handel. De rode Canyon Aeroad CFR Edition MVDP is voor 9.999 euro te koop.

Van der Poel won op de fiets Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Naast de rode kleur is de fiets ook uitgerust met enkele verwijzingen naar Van der Poel, zoals bijvoorbeeld het MVDP-logo op de balhoofdbuis.

"De Aeroad CFR is de snelste fiets waar ik ooit mee gereden heb. Ik hoop met deze speciale editie een beetje van het vuur en de passie over te brengen die ik zelf ervaar als ik er in topwedstrijden mee rondrijd", stelt Van der Poel.