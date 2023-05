Jumbo-Visma neemt ingrijpende beslissing voor Wout van Aert en co tijdens hoogtestage

Wout van Aert is samen met de ploeg van Jumbo-Visma op hoogtekamp vertrokken naar de Sierra Nevada. En dat ziet er anders uit dan de voorbije jaren.

Na Parijs-Roubaix nam Wout van Aert even een break met onder meer fietsvakantie naar de Champagnestreek met enkele vrienden en Van Aert maakte ook tijd voor zijn familie.

Maar die rustige periode zit er nu op voor Van Aert. Samen met onder meer Vingegaard, Benoot, Laporte en Van Baarle zit Van Aert de komende weken op de Sierra Nevada in voorbereiding op de Ronde van Zwitserland en de Tour de France.

Geen familie tijdens hoogtestage

Maar die hoogtestage ziet er dit jaar anders uit dan andere jaren. Het Nederlandse team laat dit keer geen familie toe, wat het andere jaren wel deed om het de renners zo comfortabel mogelijk te maken.

"We smeden een team dat samen toewerkt naar één hoofddoel en we hopen dat er door heel veel samen te zijn en met mekaar te trainen, iets magisch ontstaat. We willen allemaal samen opnieuw hetzelfde hoofddoel verwezenlijken", legt sportief manager Merijn Zeeman uit bij Het Nieuwsblad.