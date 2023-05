Ploegdokter van Soudal Quick-Step komt met medische update na dubbele val van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel ging in de vijfde etappe van de Giro twee keer tegen de grond. De ploeg kwam met een medische update over Evenepoel.

Remco Evenepoel ging in het eerste deel van de etappe al een eerste keer tegen de grond door een overstekende hond. Hij kwam in het grind terecht en bleef even op de grond zitten.

Uiteindelijk sprong Evenepoel weer op zijn fiets en reed verder, maar in de laatste twee kilometer viel de wereldkampioen nog eens. Ploegdokter Toon Cruyt kwam woensdagavond nog met een medische update over Evenepoel.

"Na de eerste val zag het er nog goed uit voor Remco, wat op dat moment een grote opluchting was. Het probleem stelde zich voornamelijk na de tweede val waarbij Evenepoel veel pijn heeft aan zijn rechterzijde en contracties heeft aan de spieren plus wat problemen met het heiligbeen."



"Hopelijk wordt het beter na een goede massage, een osteopatische behandeling en een goede nacht rust. Donderdagochtend zullen we meer weten maar het staat nu al vast dat het een moeilijke zesde etappe voor hem zal worden."