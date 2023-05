Remco Evenepoel reageert nu zelf op gevolgen van valpartijen én excuseerde zich ook

Remco Evenepoel heeft een dag na zijn dubbele valpartij zelf gereageerd. Volgens de wereldkampioen had hij een goede nacht.

Evenepoel klaagde woensdagavond nog over veel pijn, maar donderdag net voor de rit klonk het al beter. "Ik had een goeie nacht, heb me goed laten verzorgen. Alles is in orde", zei hij bij Sporza.

"Gisteren werd het wel wat later door de pijn die ik had, maar vannacht heb ik geen pijn meer gehad. Ik kreeg ook een goeie massage, dus normaal gezien moet het nu wel los zitten."

Evenepoel kwam nog even terug op de tweede val zelf. "Het is gewoon even frustrerend. We doen er alles aan om veilig in de laatste 3 kilometer te geraken. Dat lukt dan ook, waarna ik mij laat uitzakken."

Excuses voor Trek-Segafredo

Evenepoel keek naar links terwijl er renners van Trek-Segafredo hem van rechts voorbij staken. Maar hij verwijt niemand iets. Behalve misschien de loslopende honden, die de oorzaak waren van zijn eerste val.

Toch excuseerde Evenepoel zich ook bij de renners van Trek-Segafredo. "Nadat hij de beelden had gezien van bovenaf”, zei ploegleider Steven de Jongh bij Het Nieuwsblad. "Het was erg ongelukkig natuurlijk. En Remco was begrijpelijk gefrustreerd vlak na die val."