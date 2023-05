Lotto Dstny-renner Lennert Van Eetvelt krijgt meer nieuws over zijn dopingzaak: "Verontwaardigd"

Lennert Van Eetvelt heeft van de Franse dopingautoriteit (AFLD) te horen gekregen dat hij geen straf krijgt in de zaak over zijn neusspray. Een hele opluchting voor de jonge Belg.

Drie weken geleden vroeg de Franse dopingautoriteit (AFLD) meer uitleg aan Lennert Van Eetvelt. Na een controle op 19 februari tijdens de Franse rittenkoers Tour des Alpes Maritimes et du Var vroeg was een substantie in zijn urine gevonden.

Die substantie was het gevolg van een neusspray die Van Eetvelt ook had vermeld op zijn dopingformulier. De neusspray is toegelaten, maar moet vermeld worden op het dopingformulier.

Het was voor Van Eetvelt en Lotto Dstny dan ook een verrassing dat het AFLD meer uitleg vroeg. De voorbije weken kon Van Eetvelt het gebruik van de spray staven en het AFLD volgt die uitleg nu. Geen schorsing dus voor de jonge Belg.

Blij dat zaak van de baan is

"Ik ben een beetje verontwaardigd dat hier een zaak van is gemaakt. Maar goed, dit ligt nu gelukkig achter ons en ik ben blij dat ik opnieuw kan koersen. Ik wil dit nu zo snel mogelijk achter mij laten", stelt Van Eetvelt. Op 24 mei treedt hij opnieuw in competitie in de Alpes Isère Tour.

Ook Lotto Dstny is opgelucht. "We zijn heel blij dat het AFLD deze zaak zo snel heeft opgevolgd en het dossier al na drie weken kan worden afgesloten zonder verdere gevolgen voor Lennert."