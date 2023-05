Neemt Tom Pidcock teveel hooi op zijn vork? "Merk dat het einde in zicht is"

Tom Pidcock is nog altijd niet aan rust toe. Na het voorjaar sprong hij onmiddellijk op zijn mountainbike en dat begint door te wegen.

Terwijl Wout van Aert en Mathieu van der Poel er na Parijs-Roubaix de stekker uittrokken voor het voorjaar, ging Tom Pidcock nog door tot Luik-Bastenaken-Luik. En nadien sprong Pidcock meteen op zijn mountainbike.

"Ik ben al vanaf half januari in training, wat een stuk langer is dan normaal. Mentaal voel ik mij vermoeid", zei Pidcock bij Eurosport. Komend weekend rijdt hij de Wereldbeker mountainbike in het Tsjechische Nové Město.

"Na Nové Město neem ik een korte pauze om daarna op te bouwen richting de Tour de France. Hoewel het mountainbiken mij helpt om mentaal frisser te worden, merk ik dat het einde in zicht is."

Pidcock pakte in 2021 in Tokio Olympisch goud in het mountainbiken en wil dat in 2024 in Parijs nog eens over doen. "Winst op de Olympische Spelen betekent meer dan de overwinning alleen."