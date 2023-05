De vaste verzorger over de ontwikkeling van Remco Evenepoel: "Vroeger was er altijd spanning en stress"

Remco Evenepoel heeft de voorbije jaren een enorme ontwikkeling ondergaan. Ook zijn vaste verzorger David Geeroms is dat opgevallen.

In het begin van zijn carrière deed Remco Evenepoel regelmatig een straffe uitspraak. Dat kwam zijn populariteit niet altijd ten goede. Sinds zijn val in de Ronde van Lombardije is er wat verandert en lijkt hij een pak rustiger geworden. Ook zijn er minder straffe uitspraken.

"Van brutale bullebak naar een evenwichtigere prof", klinkt het bij verschillende personen bij het Nederlandse Algemeen Dagblad. De krant had onder meer Evenepoels vaste verzorger David Geeroms gecontacteerd en ook hij zag een enorme evolutie.

"Vroeger was er altijd spanning en stress. Evenepoel moest winnen en moest dit en dat. Dan schiet je sneller uit je krammen en doe je uitspraken die niet altijd gepast zijn. Evenepoel is heel snel volwassen geworden", aldus Geeroms.