De veldrijders boven in de Gravel World Series in Aken: 3 crossers in de top 5, goed nieuws voor Jan Bakelants

De veldrijders hebben het op de Gravel World Series in Aken er goed vanaf gebracht. Joris Nieuwenhuis en Daan Soete eindigden op het podium. Eli Iserbyt werd 5e. Jan Bakelants en Thijs Zonneveld mogen dan weer naar het WK.

De gravelrace in Aken telt mee voor het WK gravel in Veneto. In Duitsland stonden verschillende crossers aan de start. Zo waren er Daan Soete, Joris Nieuwenhuis, Gianni Vermeersch, Ryan Kamp en Eli Iserbyt.

De finale gingen we met 5 koplopers. Daarbij zaten Nieuwenhuis, Soete, Iserbyt en Kamp. Maar in de slotronde zat Kamp daar niet meer bij.

Uiteindelijk gingen we sprinten voor de zege. Paul Voss won duidelijk de sprint voor Nieuwenhuis en Soete. Iserbyt werd uiteindelijk 5e en Kamp 7e. Van Vermeersch was er in de wedstrijd ondertussen geen sprake meer. Hij moest opgeven na een lekke band.

Ook was er nog goed nieuws voor Jan Bakelants. Hij eindigde 10e en plaatste zich zo voor het WK. Ook Thijs Zonneveld mag dankzij zijn 16e plaats naar het WK.