🎥 Puck Pieterse toont meteen haar talent nu ook op de mountainbike en klopt wereldkampioene in de Wereldbeker

Puck Pieterse vierde zaterdag haar 21ste verjaardag en heeft zichzelf een mooi cadeau gedaan met de overwinning in de Wereldbeker mountainbike in het Tsjechische Nove Mesto.

De Nederlandse vertrok wel slecht, maar toch geraakte ze nog helemaal vooraan. Halfweg zat ze in een groep achtervolgers op de Britse Evie Richards, de wereldkampioene van 2021.

Maar Richards reed lek en zo kwam Pieterse met onder meer wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot vooraan te zitten. De Française sloeg zich in de technische afdalingen de betere van Pieterse, maar de Nederlandse kwam toch nog terug.

In de laatste kilometer kon Pieterse een gat slaan en won ze ook meteen haar eerste Wereldbeker. Ferrand-Prévot eindigde als tweede op vijf seconden van Pieterse.

Puck Pieterse 𝙩𝙖𝙠𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙞𝙣!



She finally shakes off Pauline Ferrand-Prevot to triumph in the Elite Women Cross-Country Olympic race in Nova Mesto 🏆@AlpecinDCK | #MTBWorldCup pic.twitter.com/zWeEB9g1Ah