Vader Evenepoel wakkert gerucht rond Roglic aan en doet ferme oproep: "Je kunt niemand de schuld geven, maar..."

Als vader te horen krijgen dat je zoon corona heeft, is geen pretje. Wanneer Evenepoel je familienaam is, is dat niet anders.

Patrick Evenepoel reageerde al in Het Laatste Nieuws. "Je merkte duidelijk dat hij niet in zijn normale doen was", zei hij over zijn zoon. "Maar je denkt natuurlijk niet meteen aan corona. Hem kennende, zal hij het even moeilijk hebben. Maar heel snel zie ik hem de knop omdraaien en focussen op nieuwe, andere doelen."

Vader Evenepoel lanceerde meteen ook een duidelijke oproep. "Iedereen moet zich opnieuw eens in vraag beginnen stellen: organisatoren, renners, media, andere volgers in de Girocaravaan. Want we zijn duidelijk niet verlost van het coronavirus. Voor de buitenwereld is het misschien twee keer niks meer, maar in de sport tiert het nog welig."

NIEUWE VOORZORGSMAATREGELEN

Gelet op de maatschappelijke situatie is het wel begrijpelijk dat ook in de koers maatregelen versoepelden. Iets dat nu volgens Patrick herbekeken moet worden. "Je kunt niemand hiervan de schuld geven, maar dit schreeuwt onvermijdelijk om nieuwe voorzorgsmaatregelen."

Opvallend: Evenepoel senior verwees ook nog naar het gerucht dat ook Roglic Covid-19 zou hebben. "Wie weet nemen ze met Primoz Roglic een risico. Zelf wilden we dat dat niet gebeurde met Remco. Als de ploegdokter zegt 'stop', dan stop je gewoon hé."