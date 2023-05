Vader Evenepoel zet iedereen op zijn plaats over Remco en de Tour: "Dat bestaat niet"

De Giro is zijn blikvanger kwijt na de opgave van Remco Evenepoel. Maar is de Tour nu plots weer een optie?

Remco Evenepoel koos dit jaar bewust om de Giro te rijden en die proberen te winnen, de Tour zou pas voor 2024 zijn. Maar het lot en corona hebben anders beslist over de Giro.

Plots is de Tour nu toch weer in beeld als mogelijke optie, toch bij veel waarnemers en analisten. Evenepoel zou door een gebrekkige voorbereiding namelijk zonder veel druk kunnen starten in de Tour.

Tour zonder druk bestaat niet

Vader Patrick Evenepoel vindt dat allemaal veel te snel. "Ik lees natuurlijk ook allemaal die suggesties over de Tour, maar het is voorbarig om te zeggen dat hij nu naar de Tour moet gaan zonder druk. Dat bestaat niet", zegt hij HLN.

"Een opbouw naar de Tour kun je ook niet zomaar weer inlassen. Zo simpel is het allemaal niet. Hijzelf en de medische staf zullen bepalen waar, wanneer en hoe hij zal terugkeren."