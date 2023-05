Viroloog Marc Van Ranst spreekt zich in duidelijke termen uit over coronabesmetting en opgave Remco Evenepoel

Berichten over de opgave van Remco Evenepoel vereist ook enige medische expertise. Marc Van Ranst zorgt hiervoor.

De viroloog gaf toelichting bij HLN LIVE en steunt het besluit van Evenepoel om de Giro te verlaten. "Op die manier vrijwaar je de rest van de ploeg van infectie. En ook voor de renner in kwestie zelf is dat op dat moment de meest verstandige en verantwoordelijke beslissing. Dat niet doen zou tot problemen kunnen leiden."

Dat heeft alles te maken met de specifieke aard van het leven als profwielrenner. "Mensen met een gewone job zouden die eventueel nog kunnen uitvoeren wanneer er heel weinig symptomen zijn. Wanneer je zware inspanningen in zware bergritten moet doen, zou dat ongezond zijn."

CORONA = STRESS

"Zijn belangrijkste asset is zijn lichaam. Dan wil je dat lichaam vrijwaren van extra stress en dat is corona", verduidelijkt Van Ranst. "Topsporters verdienen hun brood met de uiterste één procent van hun kunnen. Dat hij die tijdrit nog kan winnen, getuigt enkel van die extra kracht die dat lichaam heeft. Daar extra stress op zetten, is niet goed."