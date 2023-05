📷 Remco Evenepoel heeft nog een mooie boodschap voor nieuwe roze trui Geraint Thomas

Remco Evenepoel en Geraint Thomas blijven elkaar ook naast de koers steunen. Thomas noemde Evenepoel na de tijdrit alweer een "little bastard" nadat Evenepoel hem dit zege ontnam door nog 9 honderdsten sneller te zijn.

Evenepoel liet Thomas nog voor het nieuws publiek weten dat hij de Giro zou moeten verlaten na een positieve test. Thomas toonde op zijn sociale media dan ook zijn spijt dat Evenepoel de Giro moest verlaten.

"Jammer om je zo te zien gaan. De koers zal je missen", schreef Thomas. En het duurde niet lang voor Remco Evenepoel hem een antwoord gaf. "Verdedig die trui met al je klasse, mate. Veel succes en houd het veilig", zei de wereldkampioen nog.

Such a great relationship between these two champion!



Looks like Thomas 🇬🇧 WILL be wearing pink tomorrow and not leaving it a day before taking it officially from Evenepoel 🇧🇪.



Perhaps the rules have changed from when Froome 🇬🇧 didn't wear yellow after Martin 🇩🇪 DNSd #Giro pic.twitter.com/qBNs5movzr