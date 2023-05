Moest Evenepoel wel opgeven na positieve test? Patrick Lefevere deelt hoe hij er eerst over dacht

Dat Remco Evenepoel na zijn positieve coronatest zou opgeven in de Giro was voor de ploeg snel een uitgemaakte zaak. Patrick Lefevere verdedigt die keuze ook.

Voor Patrick Lefevere was het al even duidelijk dat er iets aan de hand was met Evenepoel. "Ik ben geen dokter, maar ik heb twee dagen tv gekeken en ik zie wat ik zie", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Lefevere zag niet dezelfde Evenepoel van in Luik-Bastenaken-Luik en wist meteen hoe laat het was toen ploegdokter Toon Cruyt hem opbelde. Maar ook Lefevere had ook even de reflex die bij velen opstak.

"Dat Remco maandag moest profiteren van de rustdag. En dat hij dan wel door de twee volgende etappes zou geraken, die redelijk rustig konden zijn." Maar Lefevere dacht ook aan Colbrelli, die een hartstilstand kreeg in koers en Tim Declercq, die een ontsteking aan zijn hartzakje kreeg.

"Remco is niet dom"

Lefevere wil namelijk niemands gezondheid op het spel zetten. Niet die van Evenepoel, nog die andere renners, mecaniciens of buschauffeurs. "Dat is het niet waard, echt niet. Remco was onmiddellijk akkoord dat opgeven de beste beslissing was. Hij is niet dom", zei Lefevere nog.