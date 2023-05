Primož Roglič prijst zich gelukkig in de Giro: "Blij dat we dat niet moeten doen"

Primož Roglič staat na de opgave van Remco Evenepoel plots op 2 seconden van de roze trui. De Sloveen moet nu opboksen tegen een sterk blok van INEOS Grenadiers.

Het langverwachte duel tussen Remco Evenepoel en Primož Roglič zal er in deze Giro dan toch niet komen na de positieve coronatest van Evenepoel. Toch zullen er nog mooie duels aankomen.

Primož Roglič zal daarin nu vooral concurrentie krijgen van INEOS Grenadiers, dat met vijf renners in de top dertien staat. Het Britse team kan het de Sloveen dus nog heel moeilijk maken.

Toch houdt Roglič er niet al te veel rekening mee. "Dat verandert de koers zeker, maar eigenlijk ook niet als ik wil winnen", zei hij bij Sporza. "We proberen alles onder controle te houden, maar je hebt ook geluk nodig. INEOS is alleszins supersterk."

Toch is Primož Roglič is vooral om een iets gelukkig met dit sterke blok van INEOS Grenadiers. "Ik ben blij dat er geen ploegentijdrit is in deze Giro", lachte de Sloveen nog.