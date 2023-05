Arnaud De Lie moet wat langer op zijn operatie wachten

Arnaud De Lie moet nog wat langer in Frankrijk blijven. Zo wordt zijn operatie uitgesteld.

Na zijn zware val in de Vierdaagse van Duinkerke werd Arnaud De Lie naar een ziekenhuis in Frankrijk gebracht. Daar bleek dat hij zijn linkersleutelbeen, een rib, een breuk in het borstbeen en een klaplong had opgelopen.

Ter observatie bleef De Lie een nacht in het ziekenhuis in Frankrijk. De ploeg verwachtte dat hij woensdag al naar België zou kunnen terugkeren, om daar geopereerd te worden.

Een dag na de val blijkt het dat De Lie toch nog in Frankrijk moet blijven. "Door de klaplong moet hij tot donderdag blijven", meldde Lotto Dstny bij Cyclism'Actu. "Momenteel is het niet aangeraden om hem naar België over te brengen. De operatie op woensdag kan dus niet doorgaan."