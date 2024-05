🎥 Chaos in de Giro: Renners willen niet van start gaan, organisatie met handen in haar

De start van de etappe van vandaag in de Giro is nog niet gegeven. De weersomstandigheden laten dat niet toe.

Vandaag staat een bergrit op de planning in de Giro d’Italia. De Stelvio was al uit het parcours gehaald omwille van de zware sneeuwval.

Maar de vervanger, de Passo Umbrail, zou ook niet toegankelijk zijn door de weersomstandigheden. De renners zelf wilden niet starten als die in de etappe blijft zitten.

Voorlopig heeft de organisatie de start, die voorzien was om 11.20 uur, uitgesteld door het slechte weer.

“Ik zag vanuit mijn hotelkamer op 1900m al sneeuw vallen en we moeten nog naar een hoogte van 2500 meter”, zei Tadej Pogacar aan de start.

“Daar gaan we veel sneeuw krijgen. Maar het is vooral de lange afdaling die ons zorgen baart. Het is niet goed om vanop 2500 meter af te dalen, ik denk dat het gevaarlijk is voor de gezondheid.”

Rennersvakbond CPA laat weten dat de renners niet willen koersen. “De renners hebben unaniem gesteld dat ze niet aan de rit zullen deelnemen in de huidige omstandigheden. Deze collectieve beslissing maakt de ernst van de situatie duidelijk.”

Ondertussen is er een nieuwe etappe samengesteld, van 121 in plaats van 206 kilometer. Die kan je hier bekijken.