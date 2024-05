Sven Nys heeft wat te zeggen over de ploeg van zichzelf en zoon Thibau Nys

Thibau Nys doet het uitstekend op de weg voor Lidl-Trek, maar Sven Nys mag zijn zoon binnen enkele maanden weer verwelkomen in het kamp van Baloise Trek Lions. Dat blijft de veldritploeg waar Nys junior actief in is.

En het blijft ook nog steeds de ploeg waar Sven Nys teammanager van is. In deze periode van het jaar zijn er ook wegkoersen waar Baloise Trek Lions aan meedoet, in de opbouw naar het veldritseizoen. Tijdens de VRT-uitzending van de Ronde van Limburg werd co-commentator Nys gevraagd naar zijn mening over de Antwerp Port Epic.

Daar stond Baloise Trek Lions immers ook aan de start. "We hebben een hele sterke Pim Ronhaar gezien", zegt Nys over de Nederlander die als dertiende eindigde in de Antwerpse eendagskoers. Daar was Nys duidelijk tevreden over. "We hebben kunnen meedoen in de finale. Hij werd uiteindelijk dan wel teruggegrepen."

VAL VOLGENS NYS CRUCIAAL IN ANTWERP PORT EPIC

Door het feit dat Kristoff na die valpartij niet meer vooraan in de vlucht zat, denk ik. Anders was de vogel misschien wel gaan vliegen", oppert Nys. En had de winnaar uit die ontsnapping met Ronhaar kunnen komen. "Er was sprake van een mooi vijftal vooraan." Hij gaat niet lichtjes over de prestatie die Ronhaar neerzette.

Het is immers lang niet evident dat één van de renners van zijn ploeg een grote rol van betekenis speelt in een koers als de Antwerp Port Epic. "Het niveau stijgt alleen maar in dit soort wedstrijden", weet Nys. "Als ploeg doen we het goed in de voorbereiding op het crossseizoen."