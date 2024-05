📷 Ritwinnaar geeft er de brui aan in de Giro d'Italia

De renners lieten vanmorgen weten dat ze het te gevaarlijk vonden om over de Umbrailpass te rijden. Vooral de afdaling zou een groot gevaar vormen.

De organisatie probeerde lange tijd om de renners te overtuigen om toch te vertrekken uit Livigno, al hadden ze daar volgens Renaat Schotte een eigen agenda voor.

Uiteindelijk werd er een nieuwe rit gemaakt, met behoud van de oorspronkelijke finish op de Monte Pana. De aankomst ligt op de Santa Cristina Valgardena.

Voor de start van de etappe gaven Jenthe Biermans (Arkéa-B&B Hotels), die zondag nog viel in een ravijn, en de zieke Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) op. Zij verschenen niet aan de start.

Ondertussen heeft, tijdens de rit, Benjamin Thomas van Cofidis opgegeven. Dat laat de organisatie van de Giro weten. De Fransman was eerder deze maand de winnaar van de vijfde etappe van de Giro met aankomst in Lucca.

Cofidis komt zo snel mogelijk met de nodige uitleg over de opgave, zo laat de ploeg weten op haar officiële kanalen. Een reden waarom Thomas stopte is nog niet bekend.

❌ Stage winner in Lucca, @Ben__Thomas_ leaves the #GirodItalia



❤️‍🩹 Congrats on your stage win again, and recover well Benjamin!