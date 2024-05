Giro werkt nieuwe etappe uit: Dit wordt de rit van vandaag na alle chaos

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De zestiende etappe van de Giro zal pas om 14 uur vertrekken. Er moest een nieuw parcours uitgewerkt worden door de slechte weersomstandigheden.

Vorige week al schrapte de organisatie van de Giro de Stelvio wegens zware sneeuwval uit het parcours. De renners wilden vandaag echter niet vertrekken, omdat het ook op de vervanger van de Stelvio te gevaarlijk was.

Op de omstreden Umbrailpas was het ook bitter koud en was vooral de afdaling van op 2.500 meter gevaarlijk. De organisatie kwam uiteindelijk met een nieuwe etappe aan, met vertrek om 14 uur. Absolute chaos in de Giro dus vanmorgen.

De start zal gegeven worden in Spondigna. De renners zullen nu eerst tot daar gebracht worden. Er staat een etappe van 121 kilometer op de agenda. Normaal was er voor vandaag 206 kilometer voorzien.

De finale van deze zestiende etappe blijft zoals ze origineel gepland was, met aankomst op de Monte Pana, een klim van 6,5 kilometer.

De eerste tachtig kilometer van de nieuwe etappe zijn overwegend vlak, daarna moeten er wel wat bergen beklommen worden.

Ondertussen is de start opnieuw opgeschoven, door te slechte weersomstandigheden in Spondigna. Er zal pas om 14.25 uur gestart worden, in Laas.