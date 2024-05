Manager maakt met pakkende anekdote duidelijk hoe diep Wout van Aert gezeten heeft

Als Wout van Aert weldra weer kan koersen, is dat een bewijs van zijn veerkracht. Want hij heeft diep gezeten, zoveel is duidelijk.

Dat hij stilaan weer klaar is voor de dienst, wil zijn manager Jef van den Bosch zeker niet als vanzelfsprekend beschouwen. "Het was een zware revalidatie", zegt Van den Bosch in Het Laatste Nieuws. "Het waren niet per se complexe breuken, maar het waren er veel, en de schaafwonden waren groot. Wout heeft lang pijn gehad."

Van den Bosch benadrukt hoezeer dat er dat heeft ingehakt. "Met de blessures die hij had, liggen wij in de zetel en vragen we of iemand alsjeblief een koffietje kan brengen, maar hij was dan al aan het wandelen." Dat is op zich al knap, maar op dat moment had Van Aert nog een massa werk voor de boeg om te kunnen terugkomen.

VAN AERT DOODMOE GEWEEST NA WANDELING

"Onderschat niet hoeveel zijn lichaam heeft afgezien. Tijdens een van die wandelingen belde Wout me. Hij was een uurtje aan het stappen, 'maar ik ben doodmoe', zei hij." Een veelzeggende anekdote. Het blijft doodzonde dat Van Aert de Ronde en Parijs-Roubaix miste. "Wout was écht top. Zijn waardes waren zeer goed."

Gedane zaken nemen geen keer. Het heeft geen zin om hierover te blijven treuren. Het is nu zaak om de blik vooruit te richten, met dus vanaf donderdag deelname aan de Ronde van Noorwegen. Ondanks de recente positieve signalen benadrukt Van den Bosch dat aan die koers geen conclusies verbonden moeten worden.

POSITIEVE SIGNALEN OP TRAINING VAN AERT

"De laatste anderhalve week gaat het goed vooruit, maar Wout gaat naar Noorwegen om koersritme en koershardheid op te doen. Dat is het."