Van der Poel heeft voor duidelijkheid gekozen, Roodhooft zegt wat doorslag heeft gegeven: "Het is niet gemakkelijk"

Gedaan met in het ongewisse te blijven. Mathieu van der Poel heeft voor duidelijkheid gekozen door aan te geven dat hij op de Olympische Spelen enkel voor de wegrit gaat.

Christophe Roodhooft reageert bij Wielerflits op dat besluit en schetst hoe zoiets tot stand komt. "Dat vertrekt van een kleine groep, tot het op tafel ligt bij de performance, het management en de coureur zelf. We hebben nog nooit het idee of gevoel gehad dat we dingen moesten gaan verplichten, al zeker niet qua programma."

Er leek lang een reële kans dat Van der Poel ook aan mountainbiken zou doen op de Spelen. "Natuurlijk, dat is ook zo", ontkent de sportief manager van Alpecin-Deceuninck het niet. "Er was ook de piste om Mathieu zowel naar de mountainbike als de wegrit te sturen. We hebben over alle keuzes gedacht, dit leek ons de beste."

VAN DER POEL NIET NAAR NOVE MESTO

Er zijn ook redenen waarom de ploeg dit als de beste oplossing beschouwt. "Volgende week wacht er al de Wereldbekermanche in Nove Mesto, een supermooie mountainbikewedstrijd waar hij ook zijn eerste Wereldbeker gewonnen heeft. Het is niet gemakkelijk om die te laten liggen", beseft Roodhooft ook.

© photonews

"Het is lastig geworden om de dingen overal en altijd goed te doen. En dat proberen we wel, daarom hebben we ook een duidelijke keuze gemaakt. Wat de doorslag heeft gegeven: als je het parcours ziet van de wegrit van de Spelen in Parijs, dat is een omloop die hem heel goed ligt." Zaak dus om die kans met beide handen te grijpen.

WEGRIT SPELEN LIGT VAN DER POEL

"De volgende keer, in 2028, gaan de Olympische Spelen door in Los Angeles. Als dat parcours voor hem zou tegenvallen, dan is de Olympische Spelen op de weg voor Mathieu van der Poel voor altijd voorbij, hè."