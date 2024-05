Belgische wielrenner overleefde angstaanjagende val in ravijn, maar nu komt zijn ploeg wel met slecht nieuws

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Hét nieuwsfeit van de afgelopen dagen was dat een Belgische wielrenner een duik van 25 meter in een ravijn overleefde. Jenthe Biermans was opgelucht dat hij de ervaring uit de Giro nog kon navertellen

De Kempenaar was deze Giro goed begonnen met een vierde plaats in de derde etappe. Al zal de Giro van 2024 voor hem toch vooral bijblijven als de koers waarin hij 25 meter diep in een ravijn viel. Verschillende ploegen gingen naar hem op zoek, maar uiteindelijk kon hij weer op de fiets stappen en de rit zelfs uitrijden.

Desondanks is het nu toch einde verhaal voor hem in deze Giro, meldt zijn ploeg Arkéa-B&B een dag na de rustdag. "Jenthe Biermans zal deze dinsdag niet van start gaan in de zestiende Giro-etappe, als gevolg van zijn valpartij van twee dagen geleden. Goed herstel, Jenthe!" Dat wensen ook wij onze landgenoot van harte toe.

Hoewel de dag nog maar pas begonnen is, lijkt het overigens nu al bijltjesdag in de Ronde van Italië. Met Danny van Poppel stapt ook een andere bekende man uit de Lage Landen niet meer op de fiets. BORA-hansgrohe zal de Nederlander dus niet meer kunnen inzetten in de massasprints die er nog aankomen in deze Giro.

"Jammer genoeg zal Danny van Poppel niet starten in de etappe van vandaag wegens ziekte", laat de Duitse formatie weten. Van Poppel is lang niet de enige renner die in de loop van deze Giro te kampen heeft met ziekte. Alle ploegen zullen ongetwijfeld alle voorzorgsmaatregelen nemen om iedereen zo gezond mogelijk te houden.