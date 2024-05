"Ik doe dat niet. No way": Ex-renster Ine Beyen zet in tranen haar leven niet op het spel

Opschudding in 'Special Forces' maandagavond. Ex-wielrenster Ine Beyen vond een opdracht te gevaarlijk en stapte het af.

Ine Beyen had zich al laten zien in dit seizoen van ‘Special Forces’, maar de opdracht die ze in de uitzending van maandagavond voorgeschoteld kreeg vond ze er grandioos over.

De kandidaten moesten in de proef elkaar redden van de verdrinking. Een deelnemer werd in het water gedropt met een loodgordel aan. De andere deelnemer moest duiken, de loodgordel losmaken en de ander naar boven helpen.

“Ik doe dat niet. No way”, klonk het in tranen bij Ine Beyen. “Ik wist van mezelf dat ik het kon, maar ik stond er gewoon niet achter.”

Vooral het gevoel van geen controle te hebben zat haar dwars. “Ik zag het niet zitten om mijn lot — zonder mijn mederekruten af te vallen — in de handen te leggen van iemand die pas die dag voor het eerst met een duikfles in contact gekomen was.”

Grenzen stellen

Achteraf heeft Beyen nog altijd geen spijt van haar keuze. Ze zou het naar eigen zeggen nog altijd niet doen als het haar nu gevraagd werd. Toch vindt ze het jammer dat ze daardoor het einde van het programma niet gehaald heeft.

Ze ziet het dan ook niet als een opgave. “Ik noem het eerder 'mijn grenzen gesteld'. Ik ben geen opgever, nooit geweest. “Ik heb mijn grenzen vastgelegd en heb die ook duidelijk gemaakt aan de anderen. En dat is eigenlijk een boodschap die ik aan mijn kinderen wil geven. Als heel de klas iets doet wat jij eigenlijk niet wil, dan moet je het niet doen.”