Nieuwe zinderende Pogacar-show moet harten helen na drastische beslissing, maar Giro in ban van dreigement renners

Wat geen enkele wielerliefhebber wilde zien, gebeurde toch. Alle ogen zijn nu gericht op Tadej Pogacar om de onthoofde zestiende Giro-rit toch in ere te herstellen.

Hoezeer het ook pijn doet, we moet het toegeven: de zestiende etappe in de Giro van Livigno naar Santa Cristina Valgardena is onthoofd. Nochtans mag het deelnemersveld dat na de tweede rustdag verder gaat nog altijd gezien worden. Die streep door de rekening heeft alles te maken met een drastische beslissing.

De Giro-organisatie zag zich wel genoodzaakt om die te nemen en schrapte een week geleden de iconische Stelvio uit het parcours omdat er nog te veel sneeuw ligt. Het dak van de Giro moest zo geannuleerd worden. In België brengen we deze beklimming vooral in verband met de overwinning van Thomas De Gendt in 2012.

HOPEN OP POGACAR-SHOW

De passage over de Stelvio is vervangen door een uitje naar Zwitserland over de Umbrailpas. Gaat Tadej Pogacar daar dan nog eens volle bak uitpakken? Het is waar de organisatie en vele wielerliefhebbers wellicht op hopen, om zo deze zestiende etappe de kleur te geven die het verdient. Afwachten of die bevestiging er komt.

De bevestiging van het feit dat Pogacar boven alles en iedereen uittorent. We weten eigenlijk al wel dat dat zo is, of er nog ritzeges bij komen of niet. Nadat de organisatie de moeite heeft gedaan om op deze dag een zware bergrit uit te tekenen, zou een vlammende prestatie van Pogacar dat besluit nog eer kunnen betuigen.

SCHRAPPEN STELVIO JAMMERE ZAAK

Ook al zal het dan zonder een passage over de Stelvio zijn. Dat die beklimming ontbreekt in de Giro van 2024, blijft een jammere zaak. Het is overigens nog afwachten of er over de Umbrailpas gereden gaat worden, want ook daar zijn de omstandigheden niet best en de renners dreigen niet te starten als die behouden blijft.