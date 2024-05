Straf! Mechanische doping ontdekt in de koers, waanzinnig verhaal van achtervolging maakt het helemaal te gek

Sinds enkele jaren worden er ook controles op mechanische doping uitgevoerd in de koers. En jawel, er is zo'n geval van mechanische doping vastgesteld.

Dat gebeurde in Les Routes de l'Oise, een Franse amateurkoers. "Naar aanleiding van een vermoeden van mechanische doping bij Giovambattista Iera heeft de organisatie gevraagd om de fiets van rugnummer 88 te controleren", klinkt het in een mededeling van de organisatie op Facebook. Het strafste was wat nadien gebeurde.

"Deze persoon is onmiddellijk van de start naar zijn voertuig gegaan om zo weg te gaan. Het voertuig heeft mensen van de organisatie in gevaar gebracht." De Italiaan Iera sloeg dus op de vlucht bij het opmerken van de controle. Volgens Le Bonhomme Picard zou de koersdirecteur daarna achter hem aan zijn gegaan.

Die zou op de motorkap van de wagen van de renner zijn beland en zo'n 500 meter zijn meegesleurd. Knotsgekke taferelen dus. Gezien het verhaal van die waanzinnige achtervolging is het nog een geluk bij een ongeluk dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen en dat iedereen het gezond en wel kan navertellen.

Uiteraard bleef de actie van de renner in kwestie niet zonder gevolgen. "De ploeg van deze renner, AC Bellaingeoise, werd uitgesloten", onderstreept de organisatie in de mededeling.