Toeschouwers zorgen ervoor dat Ronde van Limburg enkele kilometers langer was dan voorzien

Op Pinkstermaandag werd de Ronde van Limburg gereden. Die viel uiteindelijk langer uit dan oorspronkelijk gepland was.

De Ronde van Limburg was oorspronkelijk 195,6 kilometer lang, maar uiteindelijk werd de koers nog eens vier kilometer langer. Door de schuld van de toeschouwers.

De reden daarvoor was heel wat fout geparkeerde auto’s op de top van de Zammelenberg. Na de eerste beklimming gingen de renners linksaf, om daarna de volgende keren normaal via de rechterkant weg te rijden.

Maar dat lukte niet meer. Heel wat toeschouwers stonden langs die kant op de helling geparkeerd, waardoor het te onveilig was voor de renners.

Daardoor werd er steeds links afgedaald, waardoor de koers uiteindelijk vier kilometer langer was. Of de wagens allemaal een boete gekregen hebben is niet geweten.

Buikgriep

De overwinning ging uiteindelijk naar Dylan Groenewegen. Het was al van 20 januari in Valencia geleden dat hij nog een koers gewonnen had.

De voorbije maanden was het telkens net niet. “Ik begon met een goede conditie bij Team Jayco AlUla, maar kreeg vrij snel een stevige buikgriep. Ik viel flink wat kilo's af en slaagde er daarna niet meer in om de topvorm te pakken”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Toen ik het wat rustiger aan ging doen in Spanje voelde ik me beter. In Hongarije vorige week lukte het net niet, maar de groeiende vormcurve leidde wel tot dit succes in de Ronde van Limburg.”