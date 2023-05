VOORBESCHOUWING RIT 11 GIRO: De vluchters lijken om meerdere redenen vooraf al gewonnen spel te hebben

Na een natte en koude dag krijgen de renners alweer een zware etappe voor de wielen. De vluchters krijgen waarschijnlijk alweer een mooie kans.

PARCOURS

In de elfde etappe krijgen de renners al voor de vijfde keer een etappe van meer dan 200 kilometer. Zelfs de langste etappe van de hele Giro met 219 kilometer.

Onderweg zijn er twee beklimmingen van derde categorie en een van vierde categorie. Vanaf de laatste klim is het nog zo'n 43 kilometer naar de finish.

FAVORIETEN

De vluchters lijken in deze etappe in het voordeel door de lange afstand en het feit dat het peloton bijzonder moe is. Geen enkele ploeg zal zo lang een vlucht willen controleren.

De renners van Soudal Quick-Step zouden in deze rit in de vlucht moeten kunnen zitten. Onder meer Mattia Cattaneo en Davide Ballerini zouden de vooruitgeschoven mannen moeten zijn.

© photonews

Bij Alpecin-Deceuninck lijkt Stefano Oldani de vooruitgeschoven man, nu de ploeg nog maar vijf renners heeft en Kaden Groves uit vorm is. Vincenzo Albanese (EOLO) en Simon Clarke (Israel-Premier Tech) zouden ook kanshebbers moeten zijn.

Of de sprinters zoals Michael Matthews, Mads Pedersen en Jonathan Milan zouden kunnen zelf kunnen meegaan in de sprint, zodat hun ploeg de vlucht niet moet controleren. Magnus Cort zou zomaar voor een twee op twee kunnen gaan.

ONZE STERREN

**** Davide Ballerini

*** Stefano Oldani, Vincenzo Albanese

** Mattia Cattaneo, Simon Clarke, Mads Pedersen

* Michael Matthews, Jonathan Milan, Magnus Cort, Filippo Fiorelli