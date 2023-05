Ploegleider Lotto Dstny baalt na de blessure van Arnaud De Lie, maar kijkt ook al hoopvol naar de toekomst

Bij Lotto Dstny balen ze enorm na de zware val van Arnaud De Lie, maar ze kijken ook hoopvol naar de toekomst. Het recupereert een paar renners en Kurt Van de Wouwer denkt zelfs al aan de terugkeer van De Lie.

Arnaud De Lie brak bij zijn val in de Vierdaagse van Duinkerke zijn linkersleutelbeen, een rib en zijn borstbeen. Ook liep hij een klaplong op. De spurter moet geopereerd worden en zal enkele weken buiten strijd zijn. "Het is echt een aderlating", vertelde Kurt Van de Wouwer aan Sporza.

Toch denken ze bij Lotto Dstny al aan zijn terugkeer. "Een sleutelbeen kan na een operatie op zich snel genezen, maar voor die andere blessures is dat moeilijk om op korte termijn in te schatten", ging Van de Wouwer verder. "Laat ons hopen dat hij tegen juli, of misschien tegen het BK al terug is. Maar speculeren is nog te vroeg."

Over andere renners kon Van de Wouwer al meer kwijt: "Victor Campenaerts is momenteel op hoogtestage en klaar om terug in competitie te komen. Normaal begint hij terug in de Dauphiné. En ook Thomas De Gendt zal daar zijn. Hij zal via de Dauphiné naar de Tour opbouwen."