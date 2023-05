Veldrijder wint de proloog in de Flèche du Sud

Pim Ronhaar heeft de proloog in de Flèche du Sud gewonnen. Zo is hij de 1e leider in de Luxemburgse rittenwedstrijd.

In Luxemburg begon de Flèche du Sud. Ook verschillende veldrijders stonden aan de start. Zo vaardigden Baloise Trek Lions en Pauwels Sauzen-Bingoal een ploeg uit. De 1e rit was een proloog in de straten van Esch-sur-Alzette. Halfweg was er een klim van 400 meter aan 14,5%. Nadien volgde een technische afdaling. In totaal was de proloog 3,2 km lang. Veldrijder Pim Ronhaar van Baloise Trek Lions won die proloog. Hij had een seconde voorsprong op Lucas Grolier en Antoine Huby. Eli Iserbyt was de beste Belg en eindigde op 9 seconden op plaats 15. Ronhaar is uiteraard de 1e leider in Luxemburg. De Flèche du Sud duurt nog tot en met zondag.