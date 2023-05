Belg laat periode van ontgoocheling eindelijk achter zich met zege à la 'freestyle' en legt ook uit waarom die zo tegenviel

Eindelijk. Een periode van ontgoocheling is voltooid verleden tijd. Zijn zege in een heel erg bewogen Circuit de Wallonie moet het seizoen van Jordi Meeus nu echt lanceren.

Deze koers zal uiteraard de geschiedenisboeken ingaan als de wedstrijd waarin de renners lange tijd stilstonden vanwege een ongeval tussen motards. "Na de herstart na het ongeval was het quasi volle bak koersen tot aan het einde", verklaarde winnaar Jordi Meeus.

De snelle man van Bora-Hansgrohe stak in de spurt ver boven de rest uit. "De ploeg deed een uitstekende job om het peloton samen te houden en om te achtervolgen op verschillende ontsnappingspogingen. Op het einde was het wat freestyle, maar ik vond een goede lijn om te sprinten en had goede benen."

EERSTE ZEGE IN 2023

De eerste overwinning van het seizoen voor Meeus, die in het voorjaar wat achter de feiten leek aan te hollen. Met ook verschillende opgaves achter zijn naam. "Na een ontgoochelend klassiek seizoen door ziekte betekent deze overwinning veel voor mij. Ik heb de laatste weken echt hard gewerkt en dat heeft zich uitbetaald."