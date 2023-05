Enorme tristesse in het peloton: ploeg van Alberto Contador meldt het overlijden van amper 25-jarige renner

Er zijn nog belangrijkere dingen dan enkel presteren in het peloton. Bij de ploeg van Alberto Contador zijn ze in rouw wegens het overlijden van één van hun renners.

Arturo Gravalos was een Spanjaard die het levenslicht zag op 2 maart 1998. In 2020 zat er voor hem een stage in bij wielerploeg Kometa Xtra en het volgende jaar werd hij profrenner bij het Italiaanse EOLO-Kometa, de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso.

Hoewel Gravalos al een contract getekend had voor het volgende jaar, kreeg hij in november 2021 nieuws dat nefast bleek voor zijn carrière en zijn leven. Hij had een hersentumor opgelopen. Gravalos bleef moedig knokken voor een terugkeer in het peloton, maar zou geen wedstrijd meer rijden en heeft nu ook de strijd voor zijn leven verloren.

Arturo, rest in peace friend and mate. You will be always with us. pic.twitter.com/W8TMBZ3IDD — EOLO-KOMETA Cycling Team (@EoloKometaTeam) May 19, 2023

"Arturo, vriend en maat, rust in vrede. Je zal altijd bij ons zijn", staat bij de tekst die EOLO-Kometa deelde via sociale media en zo het trieste nieuws bekendmaakte. Verschillende andere ploegen hebben al hun medeleven betuigd.