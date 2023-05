Lotto Dstny bepaalt na operatie aan sleutelbeen periode van afwezigheid voor Arnaud De Lie en die is zeker niet min

Neen, het is niet voor een korte periode dat Arnaud De Lie aan de kant staat. Na zijn operatie is Lotto Dstny daar zeer duidelijk over.

Arnaud De Lie kwam zwaar ten val in de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke en brak daarbij zijn linkersleutelbeen, een rib en zijn borstbeen. Ook een klaplong en schaafwonden over zijn hele lichaam zijn zijn deel. De beloftevolle renner is inmiddels alweer overgebracht naar België.

Zo is hij in Herentals vrijdag al geopereerd aan zijn sleutelbeen. Vanwege zijn klaplong zal De Lie nog één nachtje in het ziekenhuis blijven. Teamarts Ronald Sneijers wijst op de meerdere opgelopen blessures en is daarom op zijn hoede in zijn prognose.

Join us in wishing @Arnaud_De_Lie a speedy recovery after undergoing surgery in Belgium today.



Full update here 👇https://t.co/0n6qntGnbE — Lotto Dstny (@lotto_dstny) May 19, 2023

"Alles samen verwachten we dat hij toch wel zes weken aan de kant zal staan, zeker met zo'n klaplong moet je voorzichtig zijn, ook het borstbeen vraagt wat tijd om te genezen. We volgen het nauwgezet op en nemen geen enkel risico voor z’n terugkeer", besluit Sneijers.