OFFICIEEL: renner die de Tour rijdt aan zijde Van Aert en Vingegaard, mét cruciale ervaring, houdt nog lang niet op

Eén van de mannen die Jumbo-Visma aan de zijde van Van Aert zal opstellen in de Tour, om Vingegaard aan winst te helpen, heeft een nieuw contract ondertekend. Steven Kruijswijk blijft nog wat langer bij de ploeg.

De 35-jarige Nederlander maakt al sinds jaar en dag deel uit van wat de wielerwereld anno 2023 kent als Jumbo-Visma. Al van in de Rabobank-jaren. Het contract van de Brabantse klimmer liep eind dit seizoen af, maar hij heeft nu een nieuwe overeenkomst voor twee jaar getekend.

Zijn hoogtepunt in die periode van 2007 tot nu is zijn derde plaats in de Tour de France van 2019. "Ook al is het niet meer als absolute kopman, ik denk dat ik nog altijd een heel belangrijke rol kan spelen in dit team. Ik wil daar nog minstens twee jaar langer onderdeel van uit blijven maken", reageert Kruijswijk op zijn contractverlenging.

Ook dit jaar zal Kruijswijk er in principe bij zijn in de Tour de France, net als Wout van Aert en klassementsman Jonas Vingegaard. Met Christophe Laporte verlengde een andere ploegmaat bij Jumbo-Visma onlangs ook nog zijn overeenkomst.