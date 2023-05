Remco Evenepoel reageert op ferme update van Tadej Pogacar en is duidelijk al zwaar onder de indruk

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar: ze waren samen als grote favorieten begonnen aan Luik-Bastenaken-Luik. De ene won, de andere kwam ten val.

Ondertussen heeft Tadej Pogacar nog eens van zich laten horen. Dat deed de Sloveen via enkele foto's en filmpjes op Instagram, waarop te zien is hoezeer hij aan zijn revalidatie aan het werken is. Dat doet de tweevoudig Tourwinnaar voorlopig voornamelijk in zijn keuken en tuin.

Remco Evenepoel was alvast onder de indruk van het harde labeur dat Pogacar verricht. Dat bleek alleszins uit de reactie van de wereldkampioen op die Instagrampost. "Marathon man pog", schrijft Evenepoel. "Blijf vechten, baas."

Ook alle eerdere communicatie wees op een groot onderling respect tussen beide wielerkampioenen. Ze zitten nu om verscheidene redenen beiden thuis. Een andere persoon die reageerde op het bericht van Pogacar, verwelkomde Evenepoel al terug na diens coronabesmetting.