Tom Boonen haalt keihard uit naar wie absurde insinuaties over Evenepoel lanceerde: "Dan moet je met bewijzen komen"

Absurde insinuaties. Ook die kreeg Remco Evenepoel nog een keer te verwerken. Tom Boonen zet de bron van die insinuaties nog eens stevig op zijn plaats.

Het begon bij de directeur van de Sloveense bond, maar vooral: het stond ook in het anders vooraanstaande La Gazzetto dello Sport. Het verhaal als zou Evenepoel niet ziek geweest zijn en dat als uitvlucht gebruikt hebben om de Giro te verlaten.

"Dat tart gewoon alle verbeelding dat er mannen zijn die het lef hebben om dat aan te halen", zegt Tom Boonen in de podcast Wielerclub Wattage. "Je zit met een kerel die daar heel zijn seizoen op afgesteld heeft. En dan trekt iemand een paraplu open over iets wat helemaal niet waar is."

"Als je met zoiets komt, moet je met keiharde bewijzen komen", vindt Boonen. "Dan moet je zeggen: "Remco Evenepoel heeft de boel belazerd, om die en die reden, waar wij de bewijzen van hebben". Maar niet zeggen: "Ik denk misschien dat hij niet ziek was.""