Exit Fabio Jakobsen bij Soudal Quick-Step?: '2 teams azen op de topsprinter'

Fabio Jakobsen gaat mogelijk weg bij Soudal Quick-Step. BORA-hansgrohe en Team DSM azen volgens Wielerflits op hem.

Eind 2023 loopt het contract van Fabio Jakobsen bij Soudal Quick-Step af en het is maar de vraag of Patrick Lefevere de Nederlander zal houden. Het kost veel geld om de groterondekern uit te bouwen en Jakobsen kost zelf ook veel geld. Bovendien is er met Tim Merlier al een topsprinter bij de ploeg. Die heeft tot eind 2025 nog een contract.

Zo is het mogelijk dat Jakobsen andere oorden moet opzoeken. Volgens Wielerflits lijkt vooral BORA-hansgrohe de topkandidaat om hem binnen te halen. Momenteel hebben ze Sam Bennett, maar zijn contract loopt eind dit seizoen af en met zijn 32 jaar lijkt de Ier al wat van zijn snelheid te hebben ingeboed.

Ook heeft het Duitse team Danny van Poppel als lead-out. Hij wordt gezien als een van de beste van de wereld en op het EK in München werkten Jakobsen en van Poppel succesvol samen. Achteraf loofde de Europese kampioen meermaals de kwaliteiten van van Poppel.

Team DSM heeft ook interesse om Jakobsen binnen te halen. Ze zijn op zoek naar een echte topsprinter, maar DSM heeft niet echt een sprinttrein en daar zou het schoentje wel eens kunnen knellen. Een goede sprinttrein is voor Jakobsen immers een van de voorwaarden om een team te vervoegen.