🎥 Alpecin-Deceuninck zegeviert in de Antwerp Port Epic en neemt het volledige podium in beslag

Dries De Bondt heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Hij won voor ploegmaats Timo Kielich en Quinten Hermans. Zo bezette Alpecin-Deceuninck het volledige podium.

In het noorden van de provincie Antwerpen ging de Antwerp Port Epic door. In totaal was de koers bijna 193 km lang en de start en aankomst lagen aan het Schengenplein, op het Eilandje in Antwerpen. Onderweg lagen er 28 km kasseien en 36 km over onverharde wegen.

4 renners kleurden de koers en vormden de ontsnapping van de dag. Wat later gingen 4 renners in de achtervolging en daar zaten een paar interessante namen tussen. Quinten Hermans en Tom Van Asbroeck waren erbij. Oorspronkelijk was Ben Askey daar ook bij, maar hij moest zijn medevluchters laten gaan.

Lotto Dstny wou de achtervolgers niet laten rijden en haalden hen ook in. Daarna ontstond een nieuwe achtervolgende groep. Onder meer Dries Van Gestel, Hermans, Gianni Vermeersch en titelverdediger Florian Vermeersch waren mee. Samen reden ze naar de kopgroep.

Er waren wat aanvalspogingen er kwam nog wat meer volk aansluiten. Uiteindelijk reden Dries De Bondt, Sander De Pestel en Thomas Bonnet weg. Florian Vermeersch, Timo Kielich en Hermans maakten even later de oversteek. Ze hadden een beperkte voorsprong.

Na de laatste onverharde strook reed De Bondt weg. Er werd niet meteen gereageerd en achter hem stopten zijn ploegmaats Hermans en Kielich goed af. De Bondt won uiteindelijk voor Kielich en Hermans. Zo bezette Alpecin-Deceuninck het volledige podium.