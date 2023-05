🎥 Tim Merlier knoopt in Duinkerke weer aan met de zege

Tim Merlier heeft de slotetappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij was in de massaspurt de snelste. De eindzege was voor Romain Grégoire.

Voor de slotetappe in de Vierdaagse van Duinkerke keerde het peloton terug naar Duinkerke. De start was in Avion en na een aanloopstrook ging het al snel naar Duinkerke waar nog 8 ronden van 9 km moesten verreden worden. 7 renners kleurden de dag. Ze reden al snel een voorsprong bijeen, maar het werd snel duidelijk dat ze het niet tot het einde zouden uitzingen. Op bijna 40 km van de streep werden ze weer gegrepen. Daarna controleerden de sprintersploegen het tempo. Niemand kon nog wegrijden en zo gingen we naar de aangekondigde massaspurt. Tim Merlier zat goed geplaatst en zag de ruimte. Hij kwam er bliksemsnel uit en hield Erlend Blikra en Cees Bol af. Het was al van Nokere Koerse, half maart, geleden dat Merlier nog eens het zegegebaar mocht maken. De eindzege kwam voor Romain Grégoire niet meer in gevaar. 🚴🇫🇷 | Kooij raakt ingesloten en daardoor is zijn kans op de ritzege verkeken. De bloemen zijn voor Tim Merlier! 🙌🇧🇪 #4JDD



📺 Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/a9XcKQkS1u — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 21, 2023