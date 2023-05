BORA-hansgrohe zegeviert opnieuw in de Rund um Köln na een lange en open strijd

Danny van Poppel heeft de Rund um Köln gewonnen. Hij haalde het in de sprint van Milan Menten en Jasper De Buyst na een koers die al snel openbrak.

In Keulen stond de jaarlijkse Rund um Köln op het programma. De start en aankomst lagen in Keulen, maar onderweg ging het de hele tijd op en af. De laatste klim lag op 24 km van de streep. In totaal moest het peloton 201 km afleggen.

Er was een ongelooflijke strijd om in de vlucht van de dag te zitten. Elke keer werd de ontsnapping weer teniet gedaan. Uiteindelijk ontstond er vroege vlucht, maar stond de deur vanachter open. Halfweg reed nog zo'n 20 man in de 1e groep. Onder meer Dylan Groenewegen, Jordi Meeus, Jasper De Buyst, Milan Menten, Maximilian Schachmann, Nils Politt, Danny van Poppel en Gerben Kuypers zaten in de ruime kopgroep.

In de lange finale waren er verschillende aanvalspogingen. Zo werd de groep nog verder uitgedund. Onder meer Groenewegen moest de rol lossen. Niemand raakte weg en uiteindelijk gingen we om de zege sprinten. Danny van Poppel was de snelste. Hij won voor Menten en De Buyst.