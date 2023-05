Dries De Bondt wint de Antwerp Port Epic: "Maar ik was niet de sterkste"

Dries De Bondt won zondagnamiddag de Antwerp Port Epic. In de finale maakte hij dankbaar gebruik van het overtal dat Alpecin-Deceuninck in de kopgroep had.

In de Antwerp Port Epic was er in de finale een kopgroep van 6. Daarin had Alpecin-Deceuninck duidelijk het overtal met Dries De Bondt, Timo Kielich en Quinten Hermans.

Na de laatste onverharde strook viel De Bondt aan en Kielich en Hermans stopten perfect af. Zo pakte De Bondt zijn 1e zege sinds een rit in de Giro van vorig jaar. "Nochtans was het vat af", vertelde hij in het flashinterview. "Nooit heb ik in de laatste 5 km zo hard afgezien."

"Ik mocht niet opgeven, maar zag mijn wattagemeter zakken", ging De Bondt verder. "De rugwind in de laatste 3 km heeft me gered." Net als zijn ploegmaats: "Ik win alleen dankzij hen. Dit is echt een teamprestatie. Zonder hen reden medevluchters het gat toe, want Florian Vermeersch vond ik de sterkste man in koers."

Het feest voor Alpecin-Deceuninck werd helemaal compleet. Kielich en Hermans spurten respectievelijk naar plaatsen 2 en 3.