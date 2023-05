Veldrijder wint de Flèche du Sud, ook een ereplaats voor Eli Iserbyt

Pim Ronhaar heeft de Flèche du Sud gewonnen. Hij was van start tot finish de leider in de Luxemburgse rittenkoers.

Deze week ging in Luxemburg de Flèche du Sud door. De proloog werd woensdag door Pim Ronhaar gewonnen. Zo was hij de 1e drager van de leiderstrui.

Nadien stond Ronhaar zijn leiderstrui niet meer af. In de 2e rit vergrootte hij zijn voorsprong op de nummer 2 door op een aankomst bergop 3e te eindigen.

In de slotetappe kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar. Zo pakte Ronhaar de eindzege in Luxemburg. Antoine Huby en Marton Dina stonden mee op het podium. Ook was er nog een ereplaats voor Eli Iserbyt. Hij eindigde 5e in het eindklassement.