Eindelijk weer winst voor Tim Merlier, die duidelijkheid schept over deelname aan de Tour de France

Tim Merlier heeft de slotrit in de Ronde van Duinkerke naar zijn hand gezet. De Belgische kampioen kon eindelijk nog eens zegevieren.

Het was al van half maart in de Nokere Koerse geleden dat Tim Merlier nog eens kon zegevieren in een officiële wedstrijd. Eindelijk viel alles nog eens in zijn plooi voor de Belgische kampioen.

"Deze week kon ik niet sprinten zoals ik wilde, tot vandaag (zondag, nvdr.) dan. Ik ben heel blij voor mezelf en de ploeg dat ik deze ritzege kon boeken", zei Merlier achteraf. Hij kon de zege delen met zijn familie, die aanwezig was. "Dat maakt het extra speciaal."

Tour de France

Bij Sporza sprak Merlier ook nog even over de Tour, waar hij met Fabio Jakobsen moet strijden om de plek voor de sprinter. "Voorlopig staat de Tour de France nog niet op mijn programma", zei Merlier.

De Belgische kampioen werkt nu eerst toe naar dat BK (25 juni) met enkele eendagswedstrijden in België. "Daarna zien we wel", sloot hij nog af.