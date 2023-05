Geraint Thomas was al op de hoogte over afscheid van Mark Cavendish en had een opvallende eerste reactie daarop

Mark Cavendish kondigde maandag officieel zijn afscheid aan van het peloton. Geraint Thomas wist voor de Giro al dat Cavendish na dit seizoen zou stoppen.

Mark Cavendish bevestigde maandag het nieuws dat hij er na dit seizoen mee ophoudt als profwielrenner. Voor Geraint Thomas kwam dat nieuws dus niet als een verrassing.

"Maar ik geloofde hem niet en dacht dat hij zou blijven doorgaan", zei Thomas op zijn persconferentie op de rustdag in de Giro. "Mark heeft een geweldige carrière bij elkaar gefietst. Hopelijk pakt hij in deze Giro nog een ritzege en verbetert hij in de Tour het recordaantal ritzeges."

Thomas en Cavendish kennen elkaar al 25 jaar. "Ik ben trots dat we zolang ploegmakkers zijn geweest en dat ik hem aan de wereldtitel heb mogen helpen in Kopenhagen."

Wat na dit jaar?

Thomas wordt donderdag zelf 37, tijdens de rit naar Val di Zoldo. Zijn contract loopt eind dit jaar ook af bij INEOS Grenadiers. "De gesprekken over een mogelijke contractverlenging bij Ineos zijn al opgestart. Over enkele weken zal daar (hopelijk) meer duidelijkheid over zijn."