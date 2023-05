Michel Wuyts geeft dé reden waarom Mathieu van der Poel zijn programma heeft omgegooid

Mathieu van der Poel maakte afgelopen week bekend dat hij niet naar de Ronde van Zwitserland trekt. Hij rijdt Dwars van het Hageland en de Baloise Belgium Tour.

Voor de Tour zou er normaal gezien nog een clash zijn tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de Ronde van Zwitserland. Maar die komt er dus niet door de programmawijziging van Mathieu van der Poel.

Geld belangrijke factor

Van der Poel kiest dus voor een voorbereiding dichter bij huis met Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour. Toch wedstrijden van een lager niveau. Michel Wuyts denkt de reden daarvoor te kennen.

"Centen. Dat zal zeker en vast een rol spelen. Ik ga ervan uit dat hij eerst en vooral voor de inhoud gaat. Maar het is twee keer een organisatie van het huis Golazo en zij willen aan die wedstrijden meer uitstraling geven", zegt Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck.

"Als Dwars door het Hageland hem niet meer ligt, dan is er geen enkele wedstrijd die hem nog ligt. Hij heeft het al bewezen in Milaan-Sanremo en meermaals in de Ronde van Vlaanderen. Dus moet hij Dwars door het Hageland met verve kunnen afwerken."