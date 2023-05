Roxanne Bertels onthult de anekdote over hoe ze Mathieu van der Poel leerde kennen

Al vijf jaar staat Roxanne Bertels (30) achter Mathieu van der Poel (28). Maar bij hun ontmoeting wist Roxanne niet meteen wie Mathieu van der Poel was.

Bertels werkte bij Porsche en Van der Poel werd door het automerk uitgenodigd in Finland. "Op het laatste nippertje belde mijn baas om te melden dat er een extra gast op het vliegtuig zat. En dat die mens zijn fiets wilde meenemen. Ik dacht: we gaan naar Finland, daar ligt overal sneeuw, wat gaat die gast daar fietsen?", zegt ze bij Nina.

Van der Poel had zijn rollen ook mee, om toch te kunnen trainen. "Ik had geen flauw idee wie hij was. Mathieu en ik hebben elkaar na die reis op een rustige manier als vrienden leren kennen. Pas een paar maanden later zijn we een koppel geworden", zegt ze nog.

Volledig in functie van de carrière

Voor Roxanne is de carrière van Mathieu nu topprioriteit, maar zichzelf wegcijferen wil ze dat niet noemen. Van der Poel heeft haar ook nooit in die richting geduwd, benadrukt ze.

"Ik vind het mooi dat ik op de eerste rij mag staan, bij iemand die zulke mooie dingen meemaakt en zo hard werkt voor zijn doelen. Ik zie niet in waarom dat wegcijferen is."