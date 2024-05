📷 De twijfels lijken helemaal weg: Remco Evenepoel doet concurrentie al opnieuw beven

Remco Evenepoel bereidt zich momenteel in Spanje voor op de Dauphiné. De Belgische kampioen lijkt al opnieuw goed in vorm te zijn.

Begin april ging Remco Evenepoel net als Jonas Vingegaard en Primoz Roglic zwaar tegen de grond in de Ronde van het Baskenland. De Belgische kampioen brak zijn sleutelbeen, waarvoor hij onder het mes ging, en zijn schouderblad.

Ondertussen zit Evenepoel al een tijd weer op de fiets. Zo'n tweetal weken geleden vertrok Evenepoel naar de Sierra Nevada voor een stage. Daar traint hij momenteel met onder meer Lampaert, Van Wilder en Landa.

Evenepoel maakt indruk in Sierra Nevada

Evenepoel maakt normaal gezien zijn rentree in de Dauphiné, over twee weken. De Belgische kampioen lijkt alleszins al over een uitstekende vorm te beschikken. Zaterdag ging hij zo'n 175 kilometer trainen, met zo'n 3800 hoogtemeters.

Evenepoel zette ook de KOM neer op een segment van 5,3 km aan 7,7% gemiddeld. Hij deed zo'n halve minuut sneller dan de vorige besttijd, Van Wilder was als zevende beste ooit 1'20" trager dan Evenepoel.

Dat Evenepoel over twee weken aan de start zal staat van de Dauphiné (2 tot 9 juni) lijkt dus al zeker te zijn. Daarna trekt Evenepoel opnieuw op een kleine stage, daarna staan het BK op de weg (23 juni) en de Tour (29 juni tot 21 juli) op zijn programma.